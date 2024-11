Bari e l’odissea per prenotare un rx: “Tempi lunghi e disagi”

“Per prenotare una visita semplice, ci sto impiegando più tempo del previsto”. A raccontarlo è una cittadina alla ricerca di un posto libero per effettuare un Rx della colonna sacrococcigea. Dalle lunghe attese al servizio online di Sanità Puglia che non le permette di prenotare la prestazione online, sono solo alcune delle problematiche riscontrate.

Per quanto riguarda l’esame in questione, la prima data utile sarebbe l’8 febbraio del 2025 ad Altamura. Per avvicinarsi verso Bari bisogna invece aspettare o il 20 febbraio, a Triggiano o il 6 e 18 marzo rispettivamente all’ospedale Di Venere e al Poliambulatorio del Cto. Ma non è solo l’attesa il problema. “Posso aspettare, non ho fretta – spiega – sto solo indagando in merito a un trauma pregresso che mi comporta alcuni disagi, ma non per tutti è così. Per alcuni un esame di questo tipo è molto più urgente. A farmi arrabbiare è la difficoltà che sto riscontrando nel prenotarlo”, evidenzia spiegando di aver effettuato diversi tentativi.

“Il portale del sistema sanità Puglia – prosegue – non mi permette di prenotare online questo tipo di prestazione, ma solo tramite chiamata ed eventualmente agli sportelli Cup. Ora, fermo restando che non sempre si ha la possibilità di prendersi del tempo dal lavoro per andare a prenotare di persona agli sportelli, anche chiamare richiede molta pazienza. Ho provato qualche giorno fa, ma sono rimasta in attesa per molto tempo senza nessun operatore che si palesasse dall’altro lato, alla fine ho chiuso e ho rimandato la prenotazione non appena avrò del tempo per andare ad uno sportello. Ma mi metto nei panni degli anziani o di chi ha urgenza e di chi non riesce a districarsi tra queste faccende burocratiche. Bisognerebbe semplificare la vita dei cittadini. Finisce sempre che uno sceglie il privato e questo non è giusto “, ha concluso.