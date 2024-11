Lunghe code in tangenziale si stanno registrando in queste ore sulla statale 16, a partire da Poggiofranco sino a Mungivacca, in direzione Sud. Ancora ignote le cause. A segnalarlo sono alcuni lettori evidenziando i disagi al traffico che stanno provocando problematiche per chi deve raggiungere le zone in questione. Si consigliano percorsi alternativi. Notizia in aggiornamento…