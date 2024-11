Bari si prepara a celebrare il Natale, al via montaggio luminarie

Bari si prepara a celebrare il Natale: al via infatti il montaggio delle prime luminarie nelle principali vie del commercio dove ad aggiudicarsi il bando per la fornitura e installazione è stato Paulicelli che accontenterà le richieste del Comune che ha voluto campane e alberi conici in via Sparano, via Argiro e via Manzoni. Nei prossimi giorni saranno installate anche le altre luminarie, non solo in centro, ma anche nei diversi Municipi. Non mancherà il consueto appuntamento con l’accensione dell’albero di Natale in piazza del Ferrarese che sarà illuminato da 50mila luci a led. Inoltre, esattamente come l’anno scorso, in piazza Ferrarese, ci sarà una serra in “stile inglese”, mentre è ancora in corso la valutazione per l’installazione o meno della pista di pattinaggio, attrazione che in passato ha conquistato il cuore dei baresi.