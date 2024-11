Controlli a Bari e provincia: divieto di accesso ad esercizi pubblici

Nell’ambito dell’attività di prevenzione ed a seguito dei controlli effettuati dalla Polizia di Stato nella città di Bari e nell’intera Area Metropolitana, nella giornata di ieri la Divisione Anticrimine della Questura di Bari ha notificato 3 Dacur nei confronti di tre persone residenti nella città di Molfetta che non potranno accedere, dalle ore 20.00 alle ore 03.00, agli esercizi pubblici che somministrano bevande ed alimenti in piazza V. Emanuele.

A Bari, sono stati notificati 6 avvisi orali emessi dal Questore nei confronti di persone gravate da precedenti di polizia.

La Polizia Amministrativa e di Sicurezza è stata impegnata in verifiche presso il Palaflorio di Bari in occasione dei concerti che si sono tenuti all’interno del palazzetto dello sport; sottoposte a controllo 8 attività ambulanti di somministrazione di bevande ed alimenti e 30 addetti ad attività di security, senza riscontrare anomalie.

4 cittadini extracomunitari, non in regola con le norme che disciplinano il soggiorno sul territorio nazionale, rispettivamente originari di Georgia, Marocco, Tunisia ed Algeria, sono stati accompagnati a Roma, presso l’aeroporto di Fiumicino, per essere rimpatriati nel proprio Paese d’origine.

Una ragazza minorenne, allontanatasi dal una comunità ubicata nella città di Molfetta, è stata rintracciata dai poliziotti della Squadra Volante a Bari in piazza Moro ed è stata riaccompagnata presso la comunità.

Infine, a Gravina in Puglia, a seguito dei controlli ad Alto Impatto espletati nei giorni precedenti, i poliziotti del locale Commissariato di PS, unitamente a personale dell’Ispettorato del Lavoro dell’Area Metropolitana di Bari, hanno notificato il provvedimento di sospensione dell’attività al titolare di un esercizio commerciale che somministra bevande ed alimenti.