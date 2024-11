I lavoratori pubblici incrociano le braccia contro i tagli

“Non possiamo essere complici dello smantellamento che questo governo sta attuando sugli enti locali, con un taglio di 3 miliardi e 200 milioni per il periodo 2025-2029 fino ad arrivare ad oltre 5 miliardi entro il 2037, per non parlare del turn over al 75% con effetti negativi persino sulle programmazioni di personale già approvate, sui concorsi avviati e sulla mobilità tra enti”. Lo afferma la segretaria generale della Uil-Fpl, Rita Longobardi, rimarcando le ragioni dello sciopero generale del 29 novembre, indetto da Cgil e Uil contro la manovra. “Un brusco ritorno all’austerità che genererà un drastico calo dei servizi e della qualità degli enti locali, da tempo con lavoratrici e lavoratori ridotti allo stremo a causa di condizioni lavorative sempre più pesanti, sottopagati, con il blocco del trattamento accessorio fermo al 2016 e con una riduzione del personale arrivata al 30% negli ultimi anni. Il 29 novembre – conclude Longobardi – sciopereremo e saremo nelle principali piazze di tutta Italia per denunciare il mancato confronto con il governo, l’attacco continuo al lavoro pubblico e lo smantellamento dello stato sociale”.