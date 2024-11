Incidente sul lavoro nel Leccese, morto 70enne

Un tragico incidente sul lavoro si è verificato nella tarda mattinata di oggi a Nardò, in provincia di Lecce. Silvio Perrone, un operaio di 70 anni, ha perso la vita mentre eseguiva lavori edili in un’abitazione privata situata in via Tafuri. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava rimuovendo materiale di risulta dal suolo quando è stato improvvisamente travolto da alcuni conci di tufo, che si sono staccati dal prospetto della palazzina su cui stava operando.

Nonostante il tempestivo intervento del personale sanitario del 118, per l’operaio non c’è stato nulla da fare. Sul luogo sono giunti i carabinieri, gli agenti del commissariato locale e gli ispettori dello Spesal, che hanno avviato le indagini per accertare le cause e le eventuali responsabilità dell’incidente.

Foto repertorio