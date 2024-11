La Camera di Commercio di Bari riceve “La bandiera città dell’olio”

L’Associazione nazionale – che riunisce i Comuni, le Province, le Camere di Commercio, i GAL e i Parchi, siti in territori nei quali si producono oli che documentino adeguata tradizione olivicola connessa a valori di carattere ambientale, storico, culturale e/o rientranti in una Denominazione di Origine – ha tra i suoi compiti principali quello di divulgare la cultura dell’olivo e dell’olio di oliva di qualità; tutelare e promuovere l’ambiente ed il paesaggio olivicolo; diffondere la storia dell’olivicoltura; garantire il consumatore attraverso la valorizzazione delle denominazioni di origine. «Abbiamo fatto la cosa giusta e in coerenza con le nostre politiche e azioni di valorizzazione e certificazione delle eccellenze agroalimentari delle terre di Bari e Bat, nell’interesse delle imprese e dei consumatori», ha commentato la presidente della Camera di Commercio di Bari, Luciana Di Bisceglie, ricevendo la bandiera. «I processi di qualità che coinvolgono direttamente la Camera di Commercio di Bari, la Dop in primis, concorrono non solo a garantire la qualità intrinseca dei prodotti, ma anche a fare leva sulla riconoscibilità del territorio e sulle sue tipicità».

Dopo aver ringraziato la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bari per la stima e la fiducia accordata, Michele Sonnessa, presidente dell’Associazione nazionale città dell’olio, ha dichiarato: «Aderire alle Città dell’Olio vuol dire tenere a cuore il futuro dell’olivicoltura del proprio territorio, sostenere concretamente i produttori locali attraverso la partecipazione alle tante iniziative che realizziamo per promuovere l’olio EVO, il territorio e le sue bellezze. Con la CCIAA di Bari i soci pugliesi delle Città dell’Olio salgono a quota 48 e la Puglia ha un ruolo di primo piano nello sviluppo dell’ole turismo, nella formazione degli operatori del settore, nell’educazione al consumo soprattutto delle giovani generazioni ed è al nostro fianco nella lotta all’abbandono olivicolo». Sono noti i primati pugliesi proprio nell’olio extravergine di oliva. Più di 17mila aziende, 19mila occupati nel II trimestre 2024, entrambi i dati in crescita rispetto allo stesso periodo del 2019: +1.500 aziende e +2.700 addetti. In questo quadro la provincia di Bari e Bat ha un peso rilevante sia in termini di aziende che di addetti: oltre 6100 aziende e più di 8.100 dipendenti. Ottimi numeri, dunque, per un prodotto-cartolina del territorio di produzione, delle sue peculiarità naturali, climatiche ed ambientali, storiche e culturali.

La Camera di Commercio di Bari è attualmente impegnata nella semplificazione dei procedimenti amministrativi e nella riduzione dei tempi relativi alle attività di controllo ispettivo annuale e di inserimento nel Sistema di Certificazione. Attività che viene sviluppata anche in collaborazione con l’Azienda Speciale Samer, il laboratorio chimico – merceologico, un altro importante anello della catena di servizi alle imprese. Importante anche il ruolo dell’A.M.E.D.O.O. (Associazione Meridionale Estimatori e Degustatori dell’Olio d’Oliva). La Camera di Commercio di Bari già nel 1992 aveva compreso l’importante ruolo dell’olivicoltura nell’economia del territorio fondando questa associazione, con l’obiettivo di formare una nuova figura professionale, l’assaggiatore di oli di oliva vergini e di promuovere e valorizzare l’olio pugliese di qualità.

Sono intervenuti all’incontro, moderato da Vanni Sansonetti, segretario coordinamento Puglia Città dell’Olio: Francesco Paolicelli – Presidente IV Commissione Sviluppo Economico Regione Puglia, Catia Giannoccaro – Coordinamento provinciale Bari Città dell’Olio, Cesareo Troia – Vicepresidente e Coordinatore Regionale Puglia Città dell’Olio. Presenti anche il sindaco di Sammichele di Bari, Lorenzo Netti, Francesco Brandi, assessore all’Agricoltura del Comune di Bitonto, Marcella Modugno, vicesindaco di Sannicandro di Bari, Valentina Pizzulli, assessore all’Agricoltura del Comune di Bitritto, Vito Paparella, presidente del Consiglio Comunale di Bitritto, Valentina Pizzulli, assessore all’Agricoltura Comune di Bitritto, Emanuela Caifasso, assessore all’Agricoltura del Comune di Ruvo di Puglia.