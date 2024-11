Madre uccide piccola di 10 mesi e poi tenta il suicidio

Una tragedia si è consumata in una casa di Nole, nel Basso Canavese in Piemonte, dove una bambina di soli dieci mesi è stata trovata morta. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, a uccidere la piccola sarebbe stata la mamma che poi avrebbe anche tentato il suicidio. La donna, ferita, è stata soccorsa e trasportata in ospedale con l’elicottero, dove è attualmente ricoverata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

A dare l’allarme è stato il padre, che ha trovato la bambina nella vasca da bagno e ha tentato disperatamente di rianimarla prima dell’arrivo dei soccorsi. La madre, accanto alla piccola, presentava ferite da coltello. La donna, poco più che trentenne come il compagno, era in cura da oltre un anno per problemi psicologici emersi già nei primi mesi di gravidanza. Proprio oggi avrebbe dovuto recarsi a un appuntamento con il suo psicologo. La bambina era l’unica figlia della coppia. Sul caso indagano le autorità, mentre la comunità locale è sotto shock per l’accaduto.