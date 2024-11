Stalking, arrestato il dj e influencer Alessandro Basciano

Alessandro Basciano, noto dj e influencer, è stato arrestato con un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per stalking ai danni della sua ex compagna Sophie Codegoni, anche lei personaggio televisivo molto conosciuto. Il provvedimento è stato firmato dal giudice per le indagini preliminari Anna Magelli, nell’ambito di un’indagine condotta dal procuratore aggiunto Letizia Mannella e dalla pm Alessia Menegazzo. La relazione tra Basciano e Codegoni era nata nel 2022 durante la partecipazione al reality show Grande Fratello Vip.

La storia d’amore tra Basciano, 35 anni, ex concorrente di Temptation Island, e Sophie Codegoni, 23 anni, influencer, modella ed ex tronista di Uomini e Donne, si era conclusa lo scorso ottobre dopo un periodo di crisi. La coppia, molto seguita dal pubblico, aveva vissuto la propria relazione sotto i riflettori fin dalla nascita nel celebre reality show. L’indagine che ha portato all’arresto di Basciano è partita da una denuncia presentata da Codegoni nel dicembre 2023.

La Procura di Milano, guidata da Marcello Viola e con il supporto dei Carabinieri, ha coordinato le indagini. Già nella serata di ieri, il sito Dillingernews.it, diretto da Fabrizio Corona, aveva riportato la notizia dell’arresto con un articolo dal titolo: “Arrestato Alessandro Basciano per violenza e stalking contro Sophie Codegoni”, smentita dallo stesso Basciano attraverso uno dei suoi profili social. Tuttavia, il 35enne è stato arrestato e condotto nel carcere di San Vittore a Milano.

Foto Facebook