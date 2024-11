Hanno fatto esplodere il bancomat della banca Unicredit di Capurso, nel Barese, fuggendo poi a mani vuote. Sono in corso le indagini per risalire all’identità dei malviventi che durante la scorsa notte, intorno alle 2, hanno scatenato il panico in zona spaventando i residenti per il forte boato. Diversi i danni anche agli arredi della banca. Sul fatto indagano i carabinieri che in queste ore stanno verificando la presenza dei sistemi di videosorveglianza.

Foto repertorio