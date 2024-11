Bari – Cittadella : la storia. Longo: “Non sono contro De Laurentiis”

(Di Nicola Lucarelli) Non si è ancora placato l’eco della conferenza stampa di Luigi De Laurentiis, ma il calcio giocato torna prepotentemente d’attualità con il Bari che torna in campo per affrontare il Cittadella al’ San Nicola’. La squadra veneta è reduce dalla sconfitta interna rimediata contro il Cesena. Bari Cittadella, gara valevole per la quattordicesima giornata del campionato di serie B, si giocherà domani 24 maggio con fischio d’inizio alle ore 15.

L’AVVERSARIO – L’Associazione Sportiva Cittadella, meglio nota come Cittadella, è una società calcistica italiana con sede a Cittadella fondata nel 1973 dopo la fusione di due club preesistenti. Dal 2000 al 2004 recò la denominazione Cittadella Padova. Il club veneto, vanta 17 partecipazioni al campionato di Serie B, categoria in cui ha esordito nella stagione sportiva 2000-2001 e in cui il miglior piazzamento della squadra è il quinto posto, raggiunto nella stagione 2019-2020. Nelle stagioni 2018-2019 e 2020-2021 il club è giunto a disputare la finale dei play-off per la promozione in Serie A. La storia del club è strettamente legata a quella della famiglia Gabrielli, gruppo imprenditoriale veneto attivo nel settore siderurgico, che ne detiene la proprietà fin dalla fondazione e ne ha finanziato il progressivo sviluppo, conducendola in poco tempo dal dilettantismo al professionismo.

I PRECEDENTI – I precedenti tra Bari e Cittadella sono 21 con 9 vittorie dei galletti, 9 pareggi e 3 affermazioni dei granata. In Puglia si sono disputati 10 incontri e il bilancio vede avanti i padroni di casa con 6 successi, 3 sono stati i pareggi e 1 la vittoria ospite. Bari e Cittadella si sono affrontate l’ultima volta nello scorso torneo, il 30 agosto 2023 e la gara termino 1-1: al vantaggio di Nasti in avvio di gara, replicò Pavan al novantesimo minuto.

I DOPPI EX – Sono diversi i calciatori che hanno vestito entrambe le maglie: Karim Laribi, Marco Esposito, Riccardo Meggiorini, Alessandro Sgrigna, Massimiliano Busellato, Massimo Ganci, Mattia Montini, Andrea Milani, Antimo Iunco, Robert Maah, Alessio Sestu, Davide Diaw e Jonathan Rossini. Tra i tecnici menzioniamo Carlo Perrone che ha guidato il settore giovanile della società granata, ma anche Gianni Rossi dal 1991 al 1194 alla guida del ‘Citta’ e Rolando Maran.

LE PAROLE – In casa Bari, alla vigilia del match, ha parlato il tecnico Moreno Longo: “Il Cittadella è una squadra ostica che ha vinto 3 volte in trasferta: dovremo fare una partita importante. Vogliamo vincere più partite possibili davanti al nostro pubblico, ma non deve diventare un’ossessione. Spero di ritrovare la squadra che aveva chiuso bene a Salerno con una partita molto positiva. Vorrei chiarire che Longo non è contro De Lairentiis perchè all’interno del Bari c’è unità di intenti: quando ho parlato di salvezza la squadra era in fondo alla classifica. Adesso la situazione è migliorata, ma siamo tutti racchiusi in pochi punti. Il presidente fa bene a parlare di playoff, anche perché io non sono arrivato a Bari per vivacchiare: sono un tecnico ambizioso”. Per quanto concerne i singoli: “Maiello e Falletti sono disponibili, mancherà solo Vicari. Il ballottaggio è tra Simic e Mantovani. Mentre non è da escludere un centrocampo a due con Lella e Maiello, ma c’è anche Coli Saco come alternativa”.

PROBABILI FORMAZIONI:

BARI (3-4-1-2): Radunovic, Pucino, Simic, Mantovani, Oliveri, Maita, Maiello, Dorval, Falletti; Lasagna, Novakovich. All.: Longo.

CITTADELLA (3-5-2): Kastrati, Vita, Pavan, Tessiore, Carissoni, Amatucci, Tronchin, Branca, Masciangelo, Pandolfi, Rabbi. All.: Del Canto.

L’ARBITRO – Arbitrerà la gara il signor Kevin Bonacina della sezione di Bergamo. Gli assistenti saranno Daisuke Emanuele Yoshikawa della sezione di Roma 1 e Ivan Catallo della sezione di Frosinone. Quarto ufficiale sarà Leonardo Di Mario della sezione di Ciampino, mentre al VAR ci sarà Manuel Volpi (Arezzo), coadiuvato dall’ AVAR Rodolfo Di Vuolo (Castellammare di Stabia).

