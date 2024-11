Risveglio “congelato” per i cittadini baresi che sin dalle prime ore del mattino, a partire dalle 6 e sino alle 7.30 circa, hanno dovuto interfacciarsi con grandine (caduta in diverse zone della città e in diversi momenti) e nevischio. La polizia locale in tal proposito segnala di prestare attenzione per via delle condizioni delle strade scivolose a causa delle condizioni meteorologiche. Anche per la giornata di oggi è prevista allerta per maltempo.

Foto Lorenzo Leonetti