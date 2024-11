Bisceglie, rubato furgone al gruppo Bersaglieri: “Aiutateci”

Furto ai danni del gruppo sportivo dei Bersaglieri di Bisceglie al quale, negli scorsi giorni, è stato rubato il furgone. Si tratta di un Peugeot Boxer di colore bianco targato EY250BG. Non perdono le speranze però i bersaglieri che sui social hanno condiviso un appello nel tentativo di ritrovarlo, contribuendo a dare man forte ai carabinieri che si stanno occupando delle indagini, e avere supporto per poter proseguire le attività.

“Chiediamo un aiuto da parte di tutti i biscegliesi onesti, anche in forma anonima – evidenziano – chiediamo loro di collaborare alle indagini dell’Arma dei Carabinieri e della Questura BAT affinchè il mezzo di trasporto in fotografia possa tornare presto a realizzare i sogni e le attività dei nostri ragazzi. Abbiamo e avremo sempre fiducia nel lavoro delle Forze dell’Ordine e del Signor Sindaco di Bisceglie, Dott. Angelantonio Angarano. Per noi Bersaglieri il perdono dei ladri esiste, ma azioni gravissime come queste devono essere condannate da tutti”, concludono.