Caos viabilità a Santa Fara, Scaramuzzi: “Incontrerò i residenti”

C’è un barlume di speranza per i residenti di Santa Fara alle prese con il caos viabilità e con diverse problematiche relative al rientro a casa. Domenico Scaramuzzi, assessore con delega alla Cura del Territorio, ha infatti confermato che martedì prossimo (3 dicembre), alle 17, incontrerà i residenti presso la sala riunioni di ANCI Puglia in via Marco Partipilo 61. “Discuteremo delle problematiche relative alla viabilità della zona e alla nuova rotatoria”, ha affermato Scaramuzzi.

Foto repertorio