Paura a Bari, fulmine colpisce palazzo e scoppia incendio

Paura a Bari, in particolare nel quartiere Madonnella dove, secondo quanto emerso, un fulmine avrebbe colpito il terrazzo di un’abitazione facendo scaturire un incendio. Sul posto sono intervenuti i vigli del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri che si stanno occupando ora di ricostruire l’esatta dinamica. Non ci sarebbero feriti. Il fatto è accaduto intorno alle 8, momento in cui la città era interessata da un forte temporale con grandine.