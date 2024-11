Turista fa una foto alla mareggiata ma un’onda se la porta via

Un selfie che poteva costarle caro. Protagonista una turista che si è sporta oltre il consentito per riprendere la mareggiata, che ieri ha interessato Camogli, in Liguria. È andata meglio invece a chi ha ripreso l’accaduto. Quanto alla turista, è stata travolta mentre tentava di scattare foto e trascinata dall’onda ma fortunatamente il mare non l’ha portata al largo. Per lei solo “un giro in giostra” terminato sulla spiaggia. La donna è stata poi aiutata ad alzarsi e a ritornare all’asciutto. Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, quanto è accaduto è l’ennesima prova di quanto possa essere pericoloso fare un selfie estremo, come quello di avvicinarsi al mare in cattive condizioni per un “gioco” altamente rischioso. Davvero è difficile decifrare il comportamento dimostrato con qualsiasi parametro riconducibile al buonsenso della persona umana. È fondamentale evitare, infatti, avvicinarsi al mare in condizioni avverse, per garantire la propria sicurezza.