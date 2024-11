Bari, a 18 anni conquista due ori nel campionato mondiale WKA

(Di Francesca Emilio) – Continua il sogno di Diego Cigna, studente barese iscritto all’ultimo anno dell’istituto tecnico Panetti che dopo i successi conquistati negli scorsi anni, è tornato nuovamente nel capoluogo pugliese con tre medaglie: due ori e un argento. Le medaglie sono state vinte nel corso del campionato mondiale di WKA che si è tenuto a Napoli e ha visto Diego contendersi il titolo con tantissimi altri atleti provenienti da tutto il mondo. La sua è una storia di passione, ma anche tenacia, iniziata quando aveva cinque anni, momento in cui ha iniziato con lo stile shito ryu. Anno dopo anno Diego, accompagnato dal suo papà, che gli fa anche da allenatore, ha conquistato diversi traguardi sia nazionali, sia mondiali. Attualmente frequenta la palestra Body E Brian di Bari, città dalla quale costruisce il suo sogno giorno dopo giorno, senza rinunciare allo studio e agli impegni quotidiani tipici della sua età.

“Anche questa volta ha confermato le sue capacità di atleta – ha raccontato il papà e allenatore, Giuseppe Cigna – dopo il mondiale 2023 wtka dove già vinse il primo posto ha nuovamente ottenuto traguardi importanti. Diego ha iniziato quando aveva 5 anni, da allora ha vissuto diverse esperienze appassionandosi a questo stile. È molto contento dei traguardi raggiunti e lo sono anche io, non solo come papà, ma anche come grande appassionato di questa disciplina”, ha concluso.