Bari, residenti abbandonati a Fesca: “Pezzi di auto nelle ville”

Vivono in una strada dimenticata da tutti, dal Comune, dall’Anas, dall’Amiu. Sono i residenti di una traversa di via Cimarosa che si ritrovano ogni giorno a fronteggiare una serie di emergenze. A cominciare dalla fogna nera che si sversa nelle loro villette ogni volta che piove: i tombini sono pieni anche di scarafaggi. Poi c’è la fogna bianca, i cui tombini non sono fissati bene e ogni volta che passa un’auto il rumore è assordante. Poi c’è il muro della tangenziale, messo in sicurezza da Anas, ma comunque ridotto in pessime condizioni. Ma il problema maggiore, al di là degli incivili che usano la stessa strada per fare fare gli escrementi ai cani senza ripulirli, è dovuto a pezzi di auto che “volano” dalla tangenziale. “Ho chiesto personalmente l’installazione di barriere per proteggere i residenti – spiega il consigliere municipale Peppino Milella – ma nessuno ci ha ascoltato. E’ pericoloso: lì ci sono bambini che giocano e i pezzi delle auto hanno raggiunto le ville in più occasioni”.