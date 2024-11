Bari, vittoria col brivido : 3-2 al Cittadella al ‘San Nicola’

(di Nicola Lucarelli) Dopo un primo tempo da incorniciare e chiuso meritatamente sul 3-0, il Bari si dimentica di scendere in campo nel secondo tempo, lasciando l’iniziativa ad un coriaceo Cittadella che va vicinissimo ad una clamorosa rimonta. Ancora una volta, la formazione di Longo ha dimostrato d’aver paura di vincere, così come accaduto nella gara contro la Reggiana. Anche nella gara odierna, i subentranti non hanno offerto delle prestazioni convincenti. Con i tre punti ottenuti quest’oggi, la formazione di Longo consolida la propria posizione nei playoff.

SCELTE INIZIALI: Per la sfida al Cittadella, il tecnico del Bari Moreno Longo, recupera Falletti ma deve rinunciare a Vicari e Matino infortunati e Benali squalificato. L’allenatore piemontese schiera i suoi con il modulo 3-4-1-2: conferma per Simic al posto dell’indisponibile Vicari, mentre Maiello agisce in cabina di regia.

Nel Cittadella, il tecnico Alessandro Dal Canto non può contare su Maniero, Pavan, Tessiore, Casolari, Magrassi e Vita. L’allenatore nativo di Castelfranco Veneto schiera i suoi con il modulo 3-5-2: solo panchina per il barlettano Claudio Cassano.

PRIMO TEMPO: Trascorrono solo 5 minuti ed il Bari va subito in vantaggio con Lasagna che supera due avversari e trafigge Kastrati. Dopo solo un minuto Sibilli va vicino al raddoppio, ma la difesa veneta libera. Ancora una ghiotta chance per il Bari al minuto 15 con Pucino che manda a lato con un colpo di testa. Dopo pochi secondi, la palla del 2-0 capita sui piedi di Novakovich, ma l’attaccante statunitense si incarta a pochi passi dalla rete sguarnita del Cittadella. La squadra ospite prova a reagire al minuto 26 con un tiro-cross di Branca che finisce di poco alto sulla traversa. Ci riprova Novakovich al minuto 28 su assist di Sibilli, ma Kastrati si oppone. Il Bari perde Lasagna per infortunio al minuto 38, al suo posto Favilli. Episodio chiave al minuto 44: Sibilli viene agganciato in area da Tronchin: per l’arbitro Bonacina è calcio di rigore. Sul dischetto si presenta lo stesso Sibilli che spiazza Kastrati e realizzare la rete del 2-0. Passa solo un minuto e Maiello si inventa un eurogol con una conclusione al volo da posizione impossibile. E’ l’ultima emozione del primo tempo: si va al riposo sul risultato di 3-0.

SECONDO TEMPO: La ripresa si apre con gli stessi 22 che hanno iniziato la prima frazione di gioco. Il Cittadella accorcia le distanze al minuto 52 con Carissoni, complice una deviazione della difesa biancorossa. La squadra di Dal Canto ci crede e sigla la seconda rete al minuto 55 con Pandolfi, dopo una respinta corta di Radunovic. Doppio cambio per i galletti al minuto 58: fuori Dorval e Sibilli, dentro Falletti e Favasuli. Altre due sostituzioni per i padroni di casa al minuto 66: fuori Novakovich e Maiello, dentro Lella e Saco. Il Bari si fa vedere dalle parti di Kastrati solo al minuto 74 con Lella che manda a lato su colpo di testa. Incredibile chance sprecata da Falletti in pieno recupero con l’ex centrocampista della Ternana che sciupa un favorevole contropiede. Dopo qualche minuto è Favilli a sprecare un’altra clamorosa occasione in ripartenza. Finisce così Bari – Cittadella edizione 2024/25. Allo stadio “San Nicola” termina 3-2.

PAGELLE: Maiello, gol da cineteca. Dorval: giornata ‘no’

Radunovic 6, Pucino 5,5, Simic 5, Mantovani 6, Oliveri 5,5, Maiello 7 (66′ Saco 5), Maita 5,5, Dorval 5 (58′ Favasuli 6), Sibilli 7 (58′ Falletti 5), Lasagna 7 (35′ Favilli 5), Novakovich 5 (66′ Lella 5)

Longo 6

TABELLINO

Risultato finale: 3 – 2

Marcatori: 5′ Lasagna 44′ Sibilli rig 45′ Maiello 52′ Carissoni 55′ Pandolfi

Ammoniti: Dorval, Angeli, Branca, Radunovic, Favasuli,

Espulsi: nessuno

Tiri: 15 – 13

Corner: 7 – 8

Possesso palla: 47% – 53%

Spettatori: 14.109 (7.154 abbonati; 34 tifosi ospiti)

FORMAZIONI INIZIALI

BARI: Radunovic, Pucino, Simic, Mantovani, Oliveri, Maiello, Maita (c), Dorval, Sibilli, Lasagna, Novakovich

Panchina: Pissardo, Bellomo, Sgarbi, Tripaldelli, Manzari, Falletti, Favasuli, Lella, Obaretin, Saco, Favilli

CITTADELLA: Kastrati, Angeli, Pandolfi, Amatucci, Tronchin, Rabbi, Branca (c), Carissoni, Masciangelo, Piccinini, Cecchetto

Panchina: Scquizzato, Cassano, Desogus, D’Alessio, Voltan, Rizza, Djibril, Negro, Ravasio

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Kevin Bonacina della sezione di Bergamo. Assistenti: Daisuke Emanuele Yoshikawa della sezione di Roma 1 e Ivan Catallo della sezione di Frosinone. Quarto ufficiale: Leonardo Di Mario della sezione di Ciampino. VAR: Manuel Volpi (Arezzo), coadiuvato dall’ AVAR Rodolfo Di Vuolo (Castellammare di Stabia).

(Foto ssc bari)