Cucina, ricca di vitamine e alleata della pelle: in tavola l’arancia

Ricca di vitamine e alleata della salute, in tavola oggi portiamo l’arancia, uno dei frutti più amati e versatili della stagione invernale. Simbolo di salute e vitalità, questo agrume dal colore solare non solo arricchisce la dieta con il suo sapore dolce, ma offre anche innumerevoli benefici per l’organismo.

In primis l’arancia è ricca di vitamina C. Una sola arancia, di fatto, copre gran parte del fabbisogno giornaliero di questo nutriente essenziale per rafforzare il sistema immunitario, combattere i radicali liberi e favorire l’assorbimento del ferro. Ma non solo. L’arancia è infatti anche una preziosa fonte di antiossidanti. Contiene infatti flavonoidi e carotenoidi, che aiutano a prevenire l’invecchiamento cellulare e proteggono il cuore.

Non è finita qui, oltre a essere un’alleata della digestione per via delle fibre presenti nel frutto capaci di fornire regolarità all’intestino e tenere sotto controllo il colesterolo, l’arancia, grazie all’alto contenuto di acqua e potassio, è idratante e disintossicante aiutando ad eliminare le tossine. Infine, l’arancia è amica della pelle: la vitamina C stimola infatti la produzione di collagene, rendendo la pelle più luminosa ed elastica. Ecco due ricette semplici e gustosa per portarla in tavola in maniera diversa dal solito.

Insalata di arance, finocchi e olive nere

Un contorno fresco e profumato, perfetto per accompagnare piatti di pesce o carni bianche. Sbucciate le arance al vivo, eliminando la buccia e la pellicina bianca, e tagliatele a fette. Affettate il finocchio finemente e disponetelo su un piatto da portata. Adagiate sopra le fette di arancia e completate con le olive nere. Condite con olio, un pizzico di sale e pepe. Guarnite con le foglie di menta fresca per un tocco aromatico.

Filetto di pollo all’arancia

Grattugiate la scorza delle arance e spremetene il succo. In una padella, scaldate l’olio con l’aglio schiacciato e un rametto di rosmarino. Aggiungete i filetti di pollo e fateli dorare su entrambi i lati. Mescolate il succo d’arancia con la scorza, il miele e la salsa di soia, quindi versate il tutto sul pollo. Fate cuocere a fuoco medio per circa 10 minuti, fino a quando il pollo sarà ben cotto e il sughetto si sarà leggermente addensato. Regolate di sale e pepe. Servite caldo, guarnendo con scorza d’arancia e rametti di rosmarino fresco.