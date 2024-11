I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

Futuro incerto per gli store Benetton a Bari. L’odissea di Simone dopo un intervento ai denti in Albania. Ventotto dentisti indagati per compensi in nero. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.

Domenica 17 novembre. Futuro incerto per gli store Benetton di Bari

Lunedì 18 novembre. Trovata morta nel suo letto una 17enne

Martedì 19 novembre. L’odissea di Simone dopo un intervento ai denti in Albania

Mercoledì 20 novembre. Percepivano soldi in nero, indagati 28 dentisti

Giovedì 21 novembre. Maxi sequestro a falso avvocato

Venerdì 22 novembre. Neonata morì per una infezione, Asl condannata

Sabato 23 novembre. Bagni sporchi e acqua fredda, la denuncia dal Cara