Lavori sulle linee Bari-Barletta e Andria: oltre 6 milioni di euro

La giunta ha autorizzato una variazione al bilancio di previsione 2024 e pluriennale 2024-2026, per garantire la copertura dell’intervento “Lavori di attrezzaggio con impianti di segnalamento e sicurezza, telecomunicazioni, informazioni al pubblico, diffusione sonora, luce e forza motrice, condizionamento, antincendio e telesorveglianza della fase 1 del PPM (Posto periferico multistazione) di Andria estesa (Andria sud – Andria nord) e revamping del sistema STI (Sistema Telefonia Integrato) della linea Ferroviaria Bari-Barletta” del valore complessivo di € 6.440.000,00 a valere sull’Azione 7.1 del POC Puglia 2014-2020. Beneficiario del finanziamento è la società Ferrotramviaria SpA, soggetto attuatore del Grande Progetto “Completamento Adeguamento ferroviario dell’area metropolitana Nord-Barese”.

Di fatto, questo nuovo intervento andrà a completare gli interventi afferenti al Grande Progetto: “Nuova fermata di Andria Sud”, finanziato nell’ambito del POR Puglia 2007-2013 e già realizzato e l’intervento “Realizzazione dell’interramento della linea e della stazione nel centro urbano di Andria e costruzione della nuova fermata Andria nord (interrata)”, finanziato con il POR Puglia 2014-2020 ed in avanzata fase di esecuzione.

“Si compie un ulteriore passo avanti verso la realizzazione del Grande Progetto – ha detto l’assessore regionale ai Trasporti, Debora Ciliento -. Un progetto strategico per la mobilità su ferro in Puglia, che con il raddoppio dei binari, le nuove stazioni, l’installazione di nuovi sistemi di sicurezza e la soppressione di numerosi passaggi a livello renderà il trasporto su ferro, in particolare nel Nord Barese ossia nella linea che collega Bari alla provincia Bat, più sicuro ed efficiente. Oltre ad aver sicuramente migliorato la viabilità urbana nei Comuni interessati.”

