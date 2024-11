Nuove piste ciclabili in Puglia, prorogato il bando

Prorogato alle ore 12.00 del 14/02/2025 il termine per la presentazione da parte dei Comuni pugliesi della domanda di partecipazione all’Avviso per la selezione di interventi finalizzati alla realizzazione di reti di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali in aree urbane e suburbane, di competenza della Sezione regionale Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL, già pubblicato sul Burp n. 74 del 12/09/2024.

“Abbiamo accolto la richiesta di ANCI Puglia di prorogare i termini dell’Avviso, che sarebbe scaduto il prossimo 29 novembre, perché ci è sembrato giusto dare a tutte le Amministrazioni l’opportunità di accedere ai contributi previsti – ha detto l’assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento -, consentendo loro di avere più tempo a disposizione per completare i percorsi tecnici necessari e predisporre la documentazione propedeutica all’inoltro delle domande di partecipazione. L’Avviso ha la finalità di promuovere la mobilità pedonale e ciclistica, in ambito urbano, nelle periferie e tra Comuni limitrofi, implementando le infrastrutture ciclopedonali, con la possibilità di creare appositi percorsi di mobilità dolce casa-lavoro e casa-scuola. Si tratta di soluzioni importanti per rendere i Comuni sempre più sostenibili e migliorare la qualità della vita dei cittadini.”

Si ricorda che i Comuni possono presentare proposte progettuali in forma singola o associata per ambito provinciale. La dotazione finanziaria complessiva dell’Avviso è pari a € 15.620.000,00 a valere sul PR Puglia FSE-FESR 2021-2027. Il contributo massimo concedibile per ciascuna proposta progettuale è di € 750.000,00 per la rete di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali in ambito comunale (urbano e suburbano) e di € 1.300.000,00 per la rete di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali per la connessione intercomunale di territori contermini.

Per ulteriori informazioni sull’Avviso, ricordando che la scadenza per la presentazione delle domande è stata prorogata alle ore 12.00 del 14/02/2025, si può consultare il seguente link:

https://www.regione.puglia.it/web/territorio-mobilita-e-infrastrutture/-/avviso-pubblico-per-la-selezione-di-interventi-finalizzati-alla-realizzazione-di-reti-percorsi-ciclabili-e-o-ciclopedonali-in-aree-urbane-e-suburbane