Bari, giornata contro la violenza sulle donne: i dem in piazza

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre alle ore 17:00 si terrà una manifestazione in Piazza Carabellese a Bari. L’evento, promosso da Giovani Democratici Terra di Bari, UGS Bari-Puglia, Giovani Comunisti/e di Bari e Volt Puglia, si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere un messaggio di solidarietà e impegno collettivo contro ogni forma di violenza di genere. La mobilitazione intende richiamare l’attenzione sulla necessità di contrastare una società ancora segnata da profonde disuguaglianze e da episodi di violenza che colpiscono donne e persone LGBTQIA+. In un momento storico in cui i dati sulla violenza domestica, i femminicidi e le discriminazioni continuano a destare preoccupazione, gli organizzatori ribadiscono l’importanza di mantenere alta la vigilanza sociale e politica su questi temi. “Non possiamo rassegnarci all’esistente – dichiarano le realtà promotrici – e rifiutiamo una società che opprime e discrimina. È necessario unire le forze per costruire una cultura basata sull’uguaglianza, sul rispetto e sulla giustizia sociale”. L’evento rappresenta un momento di riflessione, ma anche di azione collettiva, aperto alla partecipazione di tuttə coloro che intendono esprimere il proprio rifiuto della violenza di genere e il proprio sostegno alle vittime.