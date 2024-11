Bari, l’appello dal San Paolo: “Un albero di Natale per Santa Rita”

(Di Francesca Emilio) – “Rendiamo felici residenti e bambini”. Inizia così l’appello del comitato Santa Rita, nel quartiere San Paolo, che anche quest’anno, per via dell’assenza dei fondi, è tornato a chiedere un albero di Natale per il giardino dedicato alla Santa situato in via Giovanni Candura. A raccontarlo è il presidente del comitato, Michele Genchi, che per l’occasione ha annunciato anche alcuni eventi di beneficenza nella speranza che la magia del Natale possa fare visita al giardino senza dimenticare il giardino, luogo frequentato da tantissime famiglie, non solo del quartiere.

“Mancano i fondi, ma speriamo in qualche benefattore – ha spiegato – speriamo che anche quest’anno qualcuno con un grande cuore ci aiuti. Il nostro appello è rivolto a tutti. Organizzeremo diverse serate di beneficenza per essere vicini alle famiglie del quartiere, soprattutto bambini e ragazzi”, ha evidenziato. Il primo evento si terrà il 12 dicembre, presso il villaggio Berukha’ di (Bari) centro per Ragazzi Speciali a cui il comitato porterà doni, il secondo evento si terrà invece il 20 dicembre, in occasione della festa del Santo Natale presso il giardino Santa Rita. Il 3 gennaio si terrà invece l’ultimo evento, giornata in cui ci sarà la festa dell’Epifania, sempre nel giardino Santa Rita.

“Chiediamo alle istituzioni, ma anche a qualche benefattore un aiuto – ha detto infine Genchi – come già accaduto negli anni scorsi, speriamo che arrivi l’albero di Natale affinché possa rendere felice i numerosi residenti e bambini, anche quelli non residenti nel quartiere, perché in questo giardino vengono intere famiglie per visitare e pregare la Santa”, ha concluso.