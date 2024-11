Bari, tentato furto sabato al Chiringuito: il video social

“Con grande dolore e dispiacere, questa notte hanno tentato di entrare, per fortuna questi ragazzini non ci sono riusciti”. Così il titolare del Chiringuito al molo di San Nicola denunciando un tentativo di furto da parte di due ragazzini nella notte tra sabato e domenica. I due non sono riusciti ad entrare e sono andati via, ma sono stati immortalati dalle telecamere di videosorveglianza.