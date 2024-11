Giovane sub ucciso in un attacco di squalo bianco

Un subacqueo professionista è stato ucciso in un attacco di squalo in Nuova Zelanda. Jade Kahukore-Dixon, 24 anni, è stato aggredito nei pressi delle isole Chatham, circa 800 km a est dell’Isola del Sud. La polizia locale, con un comunicato stampa, ha confermato che un uomo è morto in ospedale in seguito all’attacco di uno squalo: “I servizi di emergenza sono stati chiamati intorno a mezzogiorno, in seguito alle segnalazioni che l’uomo, che si era tuffato da una barca, era rimasto gravemente ferito. È stato trasportato d’urgenza al Chatham Island Hospital ma nel frattempo è morto”, Il padre del signor Kahukore-Dixon, Jacky Dixon, ha dichiarato di avere informazioni limitate sull’incidente, ma ritiene che un grande squalo bianco abbia sbranato suo figlio. Il signor Dixon ha detto che suo figlio era un “ragazzo molto coraggioso” che “amava la pesca e le immersioni. Avrebbe fatto qualsiasi cosa per proteggere la sua famiglia. Era un ragazzo straordinario, un membro molto amato della famiglia”, ha aggiunto il signor Dixon.

“Non potevo crederci. Continuavo a immaginarlo quando era piccolo. Non avrò mio figlio.” Il signor Dixon ha affermato che suo figlio vedeva spesso grandi squali bianchi, ma non aveva paura. Il sindaco delle Isole Chatham, Monique Croon, ha dichiarato di conoscere il ragazzo. “È un ragazzo del posto. È molto conosciuto, molto amato e questo sarà devastante per i nostri subacquei … tutti sono sotto shock”, ha detto ai media locali e nazionali. Il signor Kahukore-Dixon era il direttore della neonata società Nomad Diving Limited, registrata a giugno. Kina Scollay, esperta di squali, ha affermato che gli attacchi di squali nelle acque circostanti le isole sono rari. Le isole sono abitate da circa 800 persone.