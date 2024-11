Minaccia l’ex moglie con una katana, arrestato a Canosa

Nei giorni scorsi a Canosa una donna, mentre lavorava in un terreno insieme alla sorella, è stata avvicinata e minacciata dall’ex marito con l’utilizzo di una katana giapponese. Il 52enne, già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento nei confronti dell’ex moglie, eseguita a marzo scorso, imbracciando una spada giapponese corta, oltre a riferirle parole offensive, ha minacciato la stessa con affermazioni intimidatorie. “Ti posso ammazzare, tanto fino a dicembre non mi possono fare nulla”.

L’immediato intervento della Polizia di Stato ha permesso di ricostruire gli eventi attraverso le informazioni della vittima e delle altre persone presenti al momento del fatto. L’aggressore, immediatamente perquisito, è stato trovato in possesso di una katana corta con lama da 29 cm circa, riconosciuta dalla vittima come quella usata dall’uomo per minacciarla.

Alla luce degli elementi emersi, l’uomo è stato arrestato per violazione della misura cautelare in atto e denunciato in stato di libertà per porto di arma impropria. Dopo gli accertamenti di rito, come disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, l’uomo è stato associato alla Casa Circondariale di Trani e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La Procura della Repubblica di Trani ha poi chiesto ed ottenuto dal GIP la convalida dell’arresto in flagranza e l’applicazione della custodia cautelare in carcere.