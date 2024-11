Addio a Carmine Daniele, fratello del cantautore Pino Daniele. Carmine, conosciuto come “O Giò” è morto a Bari a 66 anni. Secondo quanto emerso sarebbe deceduto in seguito a complicanze successive a un trapianto di cuore effettuato nel capoluogo pugliese. Diversi i messaggi di cordoglio sui social per ricordare il fratello del cantautore ed essere vicini alla famiglia. I due erano molto legati, Pino Daniele dedicò allo stesso il brano I Got the blues.

Foto Facebook