Scoperto a spacciare in bici elettrica, arrestato 32enne nel Tarantino

Consegnava droga utilizzando una bicicletta elettrica tra le vie del borgo antico e la centrale piazza Garibaldi di Massafra (Taranto): un 32enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato e condotto in carcere. Gli agenti della sezione Falchi della squadra mobile lo hanno seguito, documentando più volte la cessione di stupefacenti a numerosi giovani della zona.

Il blitz è scattato quando l’uomo è stato visto entrare in un magazzino abbandonato per prelevare le dosi. Durante la perquisizione, i poliziotti hanno trovato e sequestrato nello scantinato 3 chili di hashish, suddivisi in 30 panetti e circa 150 dosi già confezionate, e 2 chili di marijuana, distribuiti in quattro buste e una cinquantina di dosi pronte per lo spaccio.

Successivamente, nel corso di una perquisizione domiciliare, gli agenti hanno rinvenuto anche 5 grammi di cocaina nascosti in un cassetto del comodino della camera da letto. Il 32enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e trasferito in carcere, dove rimarrà in attesa dell’interrogatorio di convalida.