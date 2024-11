WhatsApp, arriva la funzione che salva le bozze dei messaggi

WhatsApp si aggiorna per introdurre le bozze dei messaggi. L’app segnala la presenza di tali testi con un’etichetta verde (“bozza”) in grassetto in cima ad ogni finestra di chat, seguita dall’anteprima del messaggio. I principali concorrenti di WhatsApp, da Telegram a Signal e Messenger, consentono già di salvare le bozze dei messaggi non inviati, mostrati in apertura dell’elenco delle chat. Come scrive il sito The Verge questa nuova funzione è disponibile a livello globale per tutti gli iscritti ed è in fase di lancio graduale. L’introduzione delle bozze dei messaggi arriva in un momento di fermento per WhatsApp, che ha recentemente raggiunto il traguardo dei 100 milioni di utenti attivi al mese. Tra le novità più recenti, oltre alle bozze, c’è anche l’integrazione di una rubrica indipendente da quella del telefono e la possibilità di creare elenchi personalizzati per organizzare le chat.