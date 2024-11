A Modugno, il mercoledì bachatero del Demodé tra divertimento e gara

Mercoledì 27 novembre, al Demodé Club di Modugno (Ba), giunto quest’anno alla sua 25esima stagione, si terrà “Bachata Vibes”, un nuovo appuntamento dedicato al mondo della bachata, arricchito da una competizione. La serata è ideata e promossa dalla community Bachata Puglia, presente su tutti i social con

l’intento di dare visibilità, in maniera imparziale, a tutto il movimento bachatero. A caratterizzarla saranno le selezioni musicali dei dj Pino Valerio e Rocco Farina, esperti e grandi conoscitori di musica latina. Pino Valerio, dj dal 1996, è considerato uno dei pionieri di questi generi musicali in Puglia. Costante nel tempo, dagli inizi ad oggi, ha cavalcato questi decenni facendo danzare tantissimi ballerini, partecipando a congressi e contribuendo a far crescere un movimento che vanta nel nostro territorio numeri sempre più importanti. Rocco Farina, disc jockey originario della provincia di Matera, è noto per le sue selezioni di salsa e bachata, oltre alle varie sfumature del sound caraibico che l’artista lucano riesce a impreziosire con il ritmo e un’abilità fuori dal comune.

L’evento, a cui si potrà accedere gratuitamente sino alle 22.30, sarà caratterizzato dalla “Gara di Bachata”, in collaborazione con l’Apulia Bachata Congress, una competizione che vedrà coinvolte le coppie (esclusi i maestri) che si sono precedentemente iscrittesi via social. “Per questa sfida prevediamo di avere in pista un massimo di 40 ballerini – ha spiegato Donatello Grimaldi, gestore del gruppo social Bachata Puglia – un numero importante per gare di questo tipo, non al buio. I partecipanti balleranno per tutta la durata del brano e la competizione si svolgerà in varie fasi a eliminazione”. La gara avrà inizio a mezzanotte circa, per dare spazio a tutti di ballare. A valutare le coppie sarà il pubblico e dieci giudici, ballerini professionisti e ospiti dell’Apulia Bachata Congress, manifestazione in programma a maggio in Puglia, alla quale i vincitori avranno possibilità di partecipare con un importante sconto, oltre a esibirsi sul palco insieme ai guest che interverranno.