Attentato incendiario a Lecce, a fuoco la porta di un’abitazione

Attentato incendiario nella notte a Lecce in via Fulcignano Casale, dove è stato dato fuoco alla porta d’ingresso di un’abitazione situata al secondo piano di un edificio del rione San Pio. Le fiamme hanno interessato la parte esterna dell’abitazione, residenza di un uomo con piccoli precedenti penali, danneggiando anche la porta di ingresso e alcune aree della scala condominiale. Al momento in cui è divampato il rogo, domato dai Vigili del fuoco, non c’era nessuno in casa. Indagini sono state avviate dalla polizia per identificare responsabilità e movente.