Bari, polemiche per ciclabile a Palese: “Accoglieremo richieste”

(Di Francesca Emilio) – Non si placa il malcontento dei residenti in merito ai lavori relativi alla pista ciclabile sul lungomare di Palese, ma c’è apertura da parte del Comune ad accogliere le richieste con un’unica clausola: “Sull’opera non si torna indietro, si farà”. Ha dichiarato così l’assessore con delega alla Cura del Territorio, Domenico Scaramuzzi, rispondendo ai cittadini che avevano chiesto lo stop ai lavori nel corso di un incontro tenutosi la scorsa settimana con una piccola rappresentanza di residenti che, domenica, in seguito a quanto emerso dall’incontro in Municipio, si sono riuniti nuovamente per fare il punto della situazione e mettere nero su bianco le richieste.

“Premesso che siamo coscienti del fatto che non verranno apportate modifiche significative – hanno spiegato i cittadini – chiediamo più cura nella scelta dei materiali, più verde, la rimozione di parti spigolose del cordolo che separa la ciclabile dalla carreggiata, la creazione di altre strade che colleghino il lungomare a via Nazionale, visto che al momento sembra una trappola da cui sarà difficile uscire. Chiediamo anche la creazione di parcheggi e più in la che si prenda anche in seria considerazione la creazione di accessi al mare totalmente mancanti e sostituiti da vergognosi divieti di balneazione”. Non è tardata ad arrivare la rassicurazione dell’assessore Scaramuzzi che in settimana tornerà sul lungomare per effettuare un nuovo sopralluogo e assicurarsi che alcune delle problematiche sollevate non siano presenti.

“La pista ciclabile – ha detto Scaramuzzi – deve essere completata e collaudata, non posso tornare indietro su un’opera pensata dalla scorsa amministrazione, sia perché condivido l’esigenza di realizzare più zone 30 e ciclopedonali, sia perché avremmo danni erariali, penali ed economici elevatissimi. Erano tre i problemi, il primo relativo allo sfarinamento del materiale che era stato posato. Ma si trattava di un materiale provvisorio. Per la versione definitiva useremo il cemento drenante come quello sotto la torre di Santo Spirito. Abbiamo avuto l’autorizzazione, procederemo con la posatura. Le altre due problematiche riguardano questioni relative alla viabilità. Ho fatto due promesse: la prima è che già questa settimana faremo un nuovo sopralluogo con i tecnici che, con metro alla mano, dimostreranno che la corsia transitabile dalle auto, lungo i 3 km di percorso della pista, non è mai inferiore ai 3,54 metri. La seconda è che, siccome realizzeremo il marciapiede lato monte che prima non esisteva, andremo a verificare che tutti i punti di svolta per entrare sulla ciclabile o nei comprensori, dalla ciclabile, hanno i raggi di curvatura necessari per far passare i mezzi” – ha evidenziato chiedendo pazienza ai cittadini per i quali sarà “difficile abituarsi” al nuovo, ma che sicuramente ne “trarranno giovamento”.

“Prima – ha spiegato infine – per via del doppio senso di marcia non c’erano posti auto. Adesso, nel marciapiede della corsia ciclabile sono stati ricavati dei posti auto ufficiali. Abituarsi al nuovo lungomare richiederà tempo, ma andremo incontro alle esigenze dei cittadini. Mi occuperò anche della questione del verde. Purtroppo è un tema delicato che preoccupa tutti i progettisti perché trovandoci a ridosso del mare il verde non sopravvive. Gli unici esemplari sono i tamerici, ma alcuni di quelli che già c’erano si sono seccati. Approfondiremo. I residenti, costituiti in maniera ordinata, sotto la supervisione della polizia municipale di Palese e del Municipio, sono liberi di coordinarsi e fare richieste alternative, anche in termini di viabilità. Se con metodo scientifico ci presentano proposte a loro più comode perché consci delle criticità del luogo, siamo aperti a nuove valutazioni e siamo pronti ad accogliere le richieste dei cittadini”, ha concluso.