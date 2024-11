Bilancio, cdx: “Istituzioni offese per i dissidi della maggioranza”

“Un presidente del Consiglio che non è più un arbitro imparziale, ma attaccante della squadra di Emiliano, pronto a tirare in porta, bypassando le regole pur di fare gol; e un Movimento 5 Stelle che non perde occasione per confermarsi nella maggioranza: il centrosinistra, anche sulla presidenza della Commissione Bilancio, non smentisce l’approccio bolscevico quando si tratta di posizioni di potere”. Così in una nota i Gruppi consiliari di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e La Puglia Domani.

“Ne stiamo vedendo di tutti i colori: hanno deciso arbitrariamente di aumentare il numero dei componenti della Commissione perché, diversamente, non avrebbero potuto eleggere il presidente. Ciò nonostante il voto con la maggioranza del M5S, che da un lato si dice all’opposizione, ma è sempre presente quando si tratta di salvare il centrosinistra… ipocrisia e trasformismo: esattamente ciò che è stato additato dalla segretaria del Pd Schlein, la cui voce evidentemente non arriva in Puglia. Una circostanza incredibile, un’offesa alle istituzioni e alle regole che ne disciplinano il funzionamento, cestinate a proprio uso e consumo. Per questo non abbiamo voluto partecipare alla votazione: l’esito è viziato e viziati potrebbero essere anche tutti gli atti affidati al lavoro dell’organismo. L’impasse nella maggioranza sta bloccando i lavori del Consiglio e il presidente Emiliano farebbe bene a occuparsene, se non vuole continuare a danneggiare i pugliesi per i dissidi interni alla sua squadra”, conclude la nota.