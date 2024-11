Ciclista travolto da auto a Taranto, in corso le indagini

Un tragico incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio sulla strada statale 7, nei pressi dello stabilimento siderurgico di Taranto, in direzione Bari. Secondo quanto emerso, un ciclista sarebbe stato investito da un’auto. La vittima era in compagnia di un altro ciclista rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Taranto e i sanitari del 118, ma per l’uomo investito non c’è stato nulla da fare, inutili i tentativi di rianimazione. L’automobilista, secondo quanto emerso, si sarebbe allontanato senza prestare soccorso. Le autorità stanno conducendo indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’evento e identificare il conducente.

Attualmente, la corsia interessata (in direzione Nord) è temporaneamente chiusa al traffico. L’incidente è avvenuto nello specifico sulla strada statale 7 “Via Appia”, in località Taranto, al chilometro 664 in direzione Roma decrescente. Il personale di Anas e le forze dell’ordine sono sul posto per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.