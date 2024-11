Dalle luminarie al grande albero, Bari si prepara al Natale

Bari si prepara a celebrare il Natale. Stanno infatti terminando i lavori di installazione delle luminarie nelle vie principali del commercio. In via Sparano sono stati installati dei grandi tubi di luce con le stelle, oltre alle solite decorazioni. Lo stesso in via Argiro. Sono invece iniziati i lavori installazione del grande albero di Natale in piazza del Ferrarese. Come ogni anno, per vederlo illuminato, si dovrà attendere il grande evento alla presenza, tra gli altri, anche del primo cittadino.