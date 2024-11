Estorsione e maltrattamenti in famiglia, arrestato 31enne a Brindisi

Un uomo di 31 anni è stato arrestato a Fasano con le accuse di estorsione e maltrattamenti in famiglia, in seguito a un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Brindisi su richiesta della procura. L’indagine, condotta dai carabinieri, è stata avviata dopo la denuncia presentata dalla madre dell’uomo. Secondo quanto emerso, il 31enne avrebbe estorto denaro alla donna per acquistare droga. Le accuse a suo carico sono state corroborate anche dalle testimonianze raccolte da altri familiari. Al termine delle indagini, l’uomo è stato trasferito in carcere.

Foto repertorio