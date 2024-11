Italia “gelata”, freddo in arrivo entro il fine settimana

Tra mercoledì 27 e giovedì 28 novembre, l’Italia vivrà una fase di instabilità. Le piogge saranno meno diffuse, ma i cieli resteranno spesso coperti, soprattutto nelle regioni settentrionali e lungo le coste tirreniche. Al Centro-Sud, invece, si potranno godere maggiori spazi di sereno, anche se accompagnati da un clima umido. Le temperature continueranno a mantenersi sopra la media stagionale, soprattutto al Sud e sulle Isole Maggiori, ma inizieranno a mostrare i primi segnali di calo al Nord, in preparazione a un drastico cambiamento previsto per la fine della settimana. Il vero cambiamento arriverà tra venerdì 29 e sabato 30 novembre. Un nocciolo di aria fredda di origine polare si muoverà rapidamente dalla Russia verso l’Europa orientale, interessando marginalmente anche l’Italia. Le regioni più colpite saranno quelle adriatiche e il Sud, dove si prevedono precipitazioni sparse, vento sostenuto e un sensibile calo delle temperature. Questa irruzione fredda porterà le colonnine di mercurio ben al di sotto delle medie climatiche stagionali, segnando il primo assaggio d’inverno per molte zone del Paese. Nonostante ciò, l’impatto complessivo sull’Italia sarà limitato rispetto ai Balcani, che saranno maggiormente coinvolti dalla discesa di aria gelida. Gli esperti meteorologi sottolineano come la situazione sia ancora in evoluzione e suscettibile a cambiamenti nei prossimi giorni. La configurazione atmosferica potrebbe infatti subire variazioni, influenzando l’intensità e l’estensione dell’ondata di freddo prevista per il fine settimana. Saranno necessari nuovi aggiornamenti per avere un quadro più preciso, soprattutto per quanto riguarda le regioni orientali, maggiormente interessate dal peggioramento.