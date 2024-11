Scoperti resti scheletro al cimitero, terzo ritrovamento in un mese

Per la terza volta in un mese, sono stati rinvenuti resti di scheletro nel cimitero di Lecce. La Procura ha aperto un’indagine per fare luce sulla vicenda, ipotizzando che in passato possano essersi verificate sepolture illegali. L’accusa contestata è quella di occultamento di cadavere. L’ultimo ritrovamento è avvenuto poche ore fa, nello stesso lotto in cui il 16 novembre era stato scoperto il primo scheletro, seguito pochi giorni dopo da un secondo rinvenimento. Come nei casi precedenti, i resti sono emersi durante un’operazione di estumulazione. Le indagini, condotte dagli agenti della Questura di Lecce, proseguono per chiarire la natura e l’origine di queste sepolture irregolari.