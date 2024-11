Supporto a donne vittime di violenza, Puglia premiata a Roma

La Regione Puglia è stata premiata a Roma nell’ambito del progetto “Microcredito di Libertà”, ricevendo un riconoscimento dall’Ente Nazionale per il Microcredito per il lavoro. La cerimonia si è svolta presso il Palazzo Inail durante la seconda edizione degli Enm Awards, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, alla presenza del ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, Eugenia Maria Roccella.

Il premio riconosce, come riportato in una nota, “il ruolo cruciale della Regione Puglia nel fungere da raccordo tra il ministero e la rete territoriale di case rifugio e centri antiviolenza”. L’iniziativa permette infatti alle donne vittime di violenza di accedere a finanziamenti a tasso zero per avviare o sviluppare attività imprenditoriali. Valentina Romano, direttrice del Dipartimento Welfare della Regione Puglia, ha sottolineato come questo riconoscimento celebri l’impegno della regione nel costruire una rete efficace tra istituzioni e Centri Antiviolenza. “La misura rappresenta uno strumento concreto per sostenere le donne vittime di violenza economica, accompagnandole verso l’autonomia e la libertà”, ha dichiarato, evidenziando il valore del lavoro collettivo e la centralità della tutela delle donne nelle politiche regionali.