Via libera a 11 impianti di produzione energetica

Il Consiglio dei ministri ha esaminato undici procedimenti di valutazione di impatto ambientale esprimendo giudizio positivo di compatibilità ambientale. Lo rende noto il comunicato di Palazzo Chigi al termine della riunione, chiarendo che le delibere “sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA”. I procedimenti riguardano: il “progetto per la realizzazione di un impianto eolico – denominato ‘EWR2 – Deliceto’ e delle opere di connessione alla rete elettrica nazionale, integrato da un impianto di accumulo con connessione alla stazione elettrica di trasformazione, da realizzarsi nel comune di Deliceto (Foggia); il progetto per la realizzazione di un impianto eolico, denominato ‘Spinazzola’, composto di 8 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 32,4 MW, da ubicare nel comune di Spinazzola (Bari) e delle relative infrastrutture di connessione da ubicare nel comune di Genzano di Lucania (Potenza); il progetto per la realizzazione di un impianto agrovoltaico in sinergia fra produzione agricola ed energetica con creazione di Oasi di Protezione per la biodiversità animale e vegetale, denominato ‘Gobetto solare’, di potenza DC 55,62 MW ed AC 48,20 MW, da realizzarsi nei comuni di Castellaneta (Taranto) e Laterza (Taranto); il procedimento di valutazione di impatto ambientale – VIA relativo al progetto per la realizzazione di un impianto eolico per la produzione di energia da fonte rinnovabile, per una potenza complessiva di 46,2 MW, da realizzarsi nel Comune di Forenza (Potenza) e relative opere di connessione e infrastrutturali, ricadenti nei Comuni di Palazzo San Gervasio, Montemilone, Acerenza, Maschito, Venosa, tutti in provincia di Potenza; il procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto per la realizzazione di un impianto eolico, della potenza complessiva pari a 44,8 MW, unito alle opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Corleto Perticara e Laurenzana (Potenza); il procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto di un impianto eolico, e delle relative opere connesse, formato da 6 aerogeneratori di potenza pari a 37,2 MW, denominato ‘Parco eolico Vento del Carpine’, localizzato nei comuni di Cancellara e Vaglio Basilicata (Potenza); il procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto per la realizzazione di un impianto eolico, denominato ‘Corbo’, composto da 15 aerogeneratori, della potenza complessiva pari a 49,5 MW, da realizzarsi nel comune di Genzano di Lucania (Potenza). Istanza di proroga del provvedimento di VIA rilasciato dalla Regione Basilicata, con D.G.R. n. 163 del 24 febbraio 2016; il procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto di un impianto fotovoltaico denominato ‘Sant’Eustachio’, avente potenza nominale pari a 19,98 MW, sito nel Comune di Matera; il procedimento di valutazione di impatto ambientale per la costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaico, denominato ‘Piano Coperchio’, di potenza pari a 19,98 MW, comprensivo delle opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Genzano di Lucania (Potenza); il procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto per la realizzazione di un impianto agrovoltaico della potenza di picco di 59,768 MW e potenza di immissione pari a 49,174 MW, sito nel comune di Matera, in località ‘Jesce’; il progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato ‘EGPM – FV082’ della potenza di 18,4191 MW, nel Comune di Pontinia (Latina)”.