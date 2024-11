Al via corsi gratuiti per cuochi pugliesi disoccupati

C’è tempo fino al 2 dicembre per iscriversi, mediante apposito link (clicca qui), alla prima edizione del progetto di “Formazione continua per Cuochi Stagionali Regione Puglia.” Questo programma è stato ideato per migliorare le competenze professionali dei cuochi stagionali pugliesi in stato di disoccupazione. Offrendo una formazione mirata e continua, l’iniziativa punta non solo a fornire le abilità tecniche indispensabili per affrontare le sfide quotidiane del settore, ma anche a sviluppare una mentalità creativa e adattabile, in grado di trasformare ogni ostacolo in un’opportunità di apprendimento e di crescita professionale.

Il progetto, promosso dal Gruppo FORTIS in collaborazione con la Federazione Italiana Cuochi e l’Unione Regionale Cuochi Puglia, rappresenta una co-progettazione concreta che va nella direzione della professionalità e della costante formazione professionale. Gli incontri sono strutturati per unire teoria e pratica, sotto la guida di chef di rilievo nazionale, offrendo ai partecipanti un’immersione completa nell’alta cucina. Gli allievi avranno la possibilità di partecipare a dimostrazioni tecniche avanzate e di apprendere i segreti del mestiere da veri maestri della cucina italiana. La direzione tecnica del corso è stata affidata allo chef Lorenzo Alessio, apprezzato per le sue capacità professionali e creative.

Il programma affronta diversi aspetti dell’arte culinaria, dallo sviluppo delle tecniche di cottura moderne e tradizionali alla preparazione di fondi e salse raffinate, fino all’approfondimento delle migliori pratiche nella lavorazione di carni, pesce, molluschi e crostacei. Anche l’aspetto storico-culturale dell’alimentazione verrà trattato, accompagnando i partecipanti in un viaggio attraverso le tradizioni gastronomiche italiane. Non mancheranno, inoltre, moduli di motivazione e gestione dello stress, pensati per migliorare le relazioni in cucina e ottimizzare la performance lavorativa.

Gli incontri, che richiedono la partecipazione di un numero minimo prestabilito, potranno essere distribuiti all’interno del territorio della Regione Puglia, in base alla provenienza dei partecipanti. Al termine del corso, un esame pratico permetterà di dimostrare le competenze acquisite, favorendo così una valutazione diretta dei progressi fatti e l’ottenimento della tessera e della giacca ufficiale della Federazione Italiana Cuochi. Con questo progetto, i cuochi pugliesi hanno la possibilità di crescere professionalmente, ampliando il proprio bagaglio di conoscenze e potenziando il proprio ruolo in un settore affascinante e sempre in continua evoluzione.