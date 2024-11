Bari, al San Paolo rifiuti in strada nonostante il porta a porta

“Queste immagini sono state scattate dai nostri operatori questa mattina, al quartiere San Paolo, servito dalla raccolta differenziata porta a porta”. La denuncia è dell’Amiu.

“Questo vuol dire che gli utenti devono differenziare i rifiuti, ma non recarsi nelle postazioni di cassonetti per conferire, in quanto è Amiu che passa a domicilio per i ritiri. Ogni giorno, si conferiscono differenti frazioni, in base al calendario in vigore. Oggi è il giorno del ritiro della frazione indifferenziata e le immagini sono piuttosto eloquenti: è stato conferito di tutto, in spregio della differenziazione e della selezione delle frazioni, senza alcun rispetto, creando situazioni che sono un’offesa per Bari e per i baresi. Un comportamento assolutamente inaccettabile: siamo certi che, con l’intervento della PL, con la quale collaboriamo quotidianamente, risaliremo ai responsabili di queste scene vergognose. Ripetiamo l’invito a separare i rifiuti, conferendoli nelle giornate previste, perché gli atti di inciviltà hanno ricadute su tutti e questo non è assolutamente accettabile”.