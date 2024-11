Bari, apre il sottopasso ciclopedonale in via delle Murge

Inaugurato oggi il sottopasso ciclopedonale tra via delle Murge e via Cotugno, realizzato da FAL – Ferrovie Appulo Lucane nell’ambito del progetto “Strade Nuove”. Si tratta dell’ultima delle nove opere previste e realizzate da FAL, nel pieno rispetto del cronoprogramma e del protocollo d’intesa sottoscritto con Comune di Bari e Regione Puglia, con l’obiettivo di riconnettere i quartieri Picone e Poggiofranco: partendo dall’esigenza di eliminare il passaggio a livello di via delle Murge, FAL ha realizzato tre rotatorie, nuove strade, nuovi percorsi ciclopedonali, nuove aree a verde con un impatto positivo su sicurezza ferroviaria, viabilità, traffico, ambiente.

Alle opere già concluse si aggiunge l’intervento attualmente in corso per l’eliminazione del passaggio a livello di Santa Caterina (l’ultimo di FAL nella città di Bari) con la contestuale realizzazione di un sovrappasso percorribile da auto, biciclette e pedoni.

Alla conferenza stampa sono intervenuti il Presidente di Ferrovie Appulo Lucane, Vittorio Zizza; il Direttore Generale di Fal, Matteo Colamussi; il Sindaco di Bari, Vito Leccese; l’assessore ai Trasporti ed alla Mobilità Sostenibile della Regione Puglia, Debora Ciliento.

“Oggi – ha detto il Presidente di Ferrovie Appulo Lucane, Vittorio Zizza – partecipo ad un altro taglio di nastro in pochi mesi, segno tangibile che la Società che mi onoro di guidare è attiva nel cogliere le molteplici opportunità di finanziamento messe a disposizione dal Governo nazionale e dalle Regioni. Questo è anche il principio guiderà il mio operato alla presidenza del Cda. Ringrazio la Regione per la sensibilità dimostrata in questi investimenti ed nei tanti altri che già ci vedono lavorare in sinergia per questa terra. Realizzare opere come questa significa far crescere il territorio e migliorare gli standard di sicurezza e di servizi garantiti ai cittadini. Per questo sono fiero di condividere oggi, nella città capoluogo, un intervento così impattante sulla qualità della vita dei cittadini e sulla tutela dell’ambiente”.

“E’ con grande orgoglio che oggi consegniamo alla città di Bari 9 importanti opere pubbliche realizzate da Fal nel pieno rispetto dei tempi concordati con Comune di Bari e Regione Puglia – ha detto il Direttore Generale di Ferrovie Appulo Lucane, Matteo Colamussi – E’ un intervento ‘green’ non solo per la realizzazione di 2,6 km di percorso ciclabile, ma anche per il decongestionamento del traffico favorito dalle rotatorie e dalla nuova viabilità e per la piantumazione di 131 alberi e ben 8.200 piante che ‘assorbono’ 26,5 tonnellate all’anno di CO2. E’ anche un intervento che aumenta sia la sicurezza stradale sia quella ferroviaria, grazie all’eliminazione del passaggio a livello di Via delle Murge e di quello di S. Caterina dove stiamo lavorando e ci impegniamo entro giugno 2026 ad eliminare l’ultimo passaggio a livello di Fal nella città di Bari sostituendolo con un sovrappasso. Infine – ha concluso Colamussi – la più grande soddisfazione è che questo è stato anche un progetto ‘partecipato’ perché ha visto i cittadini residenti nei due quartieri interessati in diretta connessione con il soggetto attuatore, il Comune e la Regione, infatti durante i lavori abbiamo messo a disposizione dei cittadini un apposito sito web dal quale hanno potuto navigare in una mappa interattiva, ‘entrando’ nei singoli cantieri grazie a foto e video e così condividendo tutti gli step. In questi anni siamo riusciti ad ‘abituare’ cittadini ed utenti all’idea che Fal è un’Azienda che mantiene gli impegni nei tempi annunciati”.

“Innanzitutto – ha detto l’assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile della Regione Puglia Debora Ciliento – mi preme ringraziare Fal che ha realizzato questo progetto in soli due anni, rispettando il cronoprogramma e senza interrompere la circolazione ferroviaria. Oggi vediamo il risultato di un investimento regionale di 24,5 milioni di euro, per lo più a valere sui fondi FSC 2014-2020, che ha ricucito i quartieri Picone e Poggiofranco, ridisegnato totalmente la viabilità della zona e consentito di chiudere il passaggio a livello di via delle Murge. Un progetto che guarda alla sostenibilità grazie al sottopasso ciclopedonale, che oggi inauguriamo, e ai 131 nuovi alberi e alle 8.200 piante piantumati nelle tre rotonde e nel sottopasso con conseguente abbattimento di CO2 di 26,5 tonnellate/anno. Entro giugno – ha concluso – verranno completati anche i lavori per la chiusura del passaggio a livello di Santa Caterina con realizzazione di un sovrappasso per le auto e nuovi percorsi ciclopedonali. Intervento importante per la viabilità e per la sicurezza dell’infrastruttura ferroviaria”.

“Quello che inauguriamo oggi è un intervento strategico perché mette in sicurezza una porzione di territorio cittadino, per tanti anni divisa dal fascio di binari e da un passaggio a livello dai tempi di attesa lunghissimi, completando il ridisegno della viabilità nell’area del Quartierino, a cavallo tra Picone e Poggiofranco – ha dichiarato il sindaco Vito Leccese -. Dunque ringraziamo FAL che, con l’inaugurazione dell’ultima opera del progetto Strade Nuove, porta a compimento un programma di riqualificazione che, tra le altre cose, ha dotato questa area della città di oltre 130 nuovi alberi e più di ottomila arbusti, con un contributo notevole in termini di riduzione delle emissioni di CO2”.