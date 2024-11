Bari, “Cerino” aggredito: un pugno in faccia e poi la fuga

Un pugno in faccia. E’ stato aggredito così Antonio Cerino il “personaggio” più amato di Bari mentre passeggiava per le vie del centro. Un uomo, di cui non si conosce identità, è sceso dalla sua moto e lo ha colpito in pieno volto causandogli un trauma al naso. Sempre allegro, affettuoso, elegante e praticamente onnipresente per le vie di Bari, Cerino è sordomuto ed è affetto dalla nascita da una tetraparesi spastica che non gli permette di muovere completamente il corpo, ma il suo sorriso e la sua dolcezza lo hanno incoronato uno dei simboli della città.