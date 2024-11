Nuova viabilità in aeroporto a Bari, incontro in Comune

Nella giornata di oggi si è tenuta nella 2 commissione permanente – Sviluppo Economico – una riunione al fine di approfondire alcune tematiche concernenti lo svolgimento del servizio taxi nella zona dell’aeroporto. Gli operatori intervenuti hanno segnalato la necessità di individuare nuove viabilità di alleggerimento al fine di rendere più scorrevole il traffico verso la stazione aeroportuale.

Nella stessa occasione, con l’intervento del presidente della “Aeroporti di Puglia SpA”, dott. Antonio Vasile si è discusso anche di una ampia serie di interventi, destinati ad efficientare la stessa stazione aeroportuale e tutta l’area circostante, tra cui rientra anche la viabilità di collegamento alla città.

Il presidente Nicola Loprieno esprime apprezzamento per il fattivo spirito di collaborazione che tutti gli interlocutori presenti, tra cui i predetti rappresentanti delle Cooperative del servizio radiotaxi, hanno mostrato in considerazione dei comuni obiettivi di sviluppo della Città che avranno un fattore determinante nel previsto incremento degli arrivi aerei, anche in vista della destagionalizzazione del turismo.

Nell’immediatezza è stato chiarito che verranno realizzati lavori di rifacimento totale degli asfalti e della segnaletica verticale ed orizzontale di tutta la zona di accesso alla stazione aeroportuale, altri lavori permetteranno di recuperare spazi aggiuntivi per rendere più agevole l’utilizzo delle aree a servizio dell’aeroporto. Ulteriori interventi di rilievo riguarderanno la realizzazione di una bretella viaria che permetterà di collegare la zona dell’aeroporto direttamente alla Zona Industriale consentendo un più celere deflusso. A questo si aggiunge una serie di interventi strutturali che comporteranno l’ampliamento della stazione aeroportuale, la costruzione di una struttura multipiano e una rifunzionalizzazione degli spazi esterni.

Il presidente Loprieno evidenzia come tutte le attività in programma si pongano nell’ottica di un complessivo efficientamento del sistema dei trasporti della città, che corrisponde ad una visione di sviluppo integrato di tutte le potenzialità del territorio ed in particolare di quelle turistiche considerato che si prevede un ulteriore aumento del traffico aereo del 25%, questo grazie anche alla competenza gestionale dello stesso Presidente Vasile.