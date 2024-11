Scuole al freddo a Bari e in provincia: la denuncia

“Con l’arrivo della stagione invernale, nelle scuole, in quanto edifici pubblici, dovrebbero essere attivati i sistemi di riscaldamento per garantire ambienti confortevoli e adeguati alle migliaia di studenti, docenti e personale scolastico. Tuttavia, nella provincia di Bari, numerosi rappresentanti degli studenti segnalano gravi malfunzionamenti e inefficienze legate agli impianti di riscaldamento”. La denuncia è di Giuseppe Palmisano, Presidente provinciale di Azione Studentesca Bari.

“Abbiamo raccolto l’appello di decine di rappresentanti di istituto – spiega – che, sia in città che in provincia, denunciano una situazione di mancata climatizzazione che rende estremamente difficile lavorare serenamente in aula. In alcuni casi, ci è stato addirittura segnalato che gli istituti scolastici sono del tutto privi di un sistema di riscaldamento: una realtà gravissima che non può più essere ignorata. Le istituzioni hanno il dovere di intervenire con urgenza, sistemando le inefficienze e ripristinando il riscaldamento per garantire ambienti scolastici dignitosi e rispettosi dei diritti di studenti e lavoratori.”

Azione Studentesca Bari richiama le autorità competenti a un intervento tempestivo per risolvere questa emergenza, tutelando il diritto allo studio in condizioni adeguate e sicure per tutti.