A Monopoli in scena ‘La cantautrice fantasma’ di e con Ivan Talarico

Con lo spettacolo La cantautrice fantasma di e con Ivan Talarico, produzione di Rabidusmile, prosegue domani, venerdì 29 novembre alle 21 (apertura porte 20.30), la stagione del Teatro Mariella di Monopoli. Una storia incredibile e sorprendente, che parte da un libro raro trovato per caso: una lunga intervista a una cantautrice sconosciuta che è la vera autrice di canzoni di grandissimo successo, di cui, con l’accompagnamento di musica eseguita dal vivo, Talarico ripercorre la storia, gli spostamenti tra Roma, Genova e Milano, il rapporto con molti cantautori famosi che hanno plagiato le sue canzoni, fino al ritiro dalle scene e alla sparizione di questa figura gigantesca ma dimenticata. Come è stata possibile la sua sparizione? E ancora: come funzionano i meccanismi creativi, cos’è un’idea, chi può dirsi veramente autore di qualcosa? In un momento storico in cui l’uso dell’intelligenza artificiale ha aperto un’ampia discussione sul ruolo dell’autore e della creatività, questo spettacolo, un monologo drammaturgico a metà strada tra teatro e canzone, è un’indagine patafisica (scienza delle soluzioni immaginarie) sull’autorialità. Attraverso la biografia della cantautrice A. F., passando per numerosi plagi musicali e figure come i Beatles, Jorge Luis Borges, Shakespeare, si cerca una risposta che in realtà forse non c’è.

A.F. è stata una cantautrice veneta, nata nel 1923 e scomparsa dalle scene nel 1969. Il suo percorso artistico è stato poco fortunato: tutti i cantautori che ha incontrato hanno apprezzato le sue canzoni e molti le hanno plagiate. Da quei plagi sono nati grandi capolavori della musica italiana e non solo di cui pochi sono a conoscenza e lei è rimasta un fantasma. Ivan Talarico, cantante e autore, è un personaggio immaginario creato dallo stesso Ivan Talarico. Da anni scrive e interpreta spettacoli teatrali, reading e concerti. È stato ospite al Premio Tenco 2016 e ha vinto il premio come miglior testo a Musicultura 2015. Ha pubblicato due libri di poesie, uno di racconti e un disco di canzoni, Un elefante nella stanza per l’etichetta Folkificio. Conduce laboratori di scrittura creativa in diverse città italiane, collaborando con associazioni culturali, scuole, accademie, istituti carcerari. È tra i fondatori del format teatrale “Sgombro” e co-autore e co-conduttore del programma di Radio Rai3 “Le ripetizioni”. In televisione è stato più volte ospite di Fiorello a “Viva Rai2” e di Valentina Cenni e Stefano Bollani a “Via dei matti n.0”. Nel 2022, con gli scritti di un laboratorio di scrittura che ha tenuto nel carcere di Frosinone è stato pubblicato il libro Letteratura d’evasione per Il Saggiatore. Il cartellone del Teatro Mariella intitolato ‘Non c’è tempo’ promosso e organizzato da Ubuntu non solo teatro aps ets con il sostegno dell’Assessorato alla cultura del Comune di Monopoli in collaborazione con Apad Onlus, Biottega benefit, Donne in corriera e Sentieri armonici, proseguirà venerdì 17 gennaio con la rilettura del mito di Proserpina nello spettacolo ‘Maledetta Primavera’ con Daria Paoletta.