Accordo per la coesione, arriva la Meloni a Bari: venerdì la firma

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà venerdì mattina a Bari (ore 11) per la firma dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Puglia. Lo comunica Palazzo Chigi. Nel pomeriggio, alle 14, presiederà a Palazzo Chigi una nuova riunione del Consiglio dei ministri. Già nei giorni scorsi il governatore pugliese Michele Emiliano aveva annunciato che la firma sarebbe stata imminente. “Dei fondi Fsc – ha raccontato Emiliano – sono destinati alla sanità soprattutto il rafforzamento dell’Oncologico di Bari. Ci sarà un allargamento della struttura. Saranno installati nuovi macchinari, in particolare la nuova Pet, perché l’oncologico di Bari non aveva la Pet. C’è poi ovviamente anche il Pnrr che ci sta consentendo di realizzare tante case della salute e gli appalti sono in corso. A breve ve ne daremo notizia e vi faremo vedere lo stato di avanzamento dei lavori”.